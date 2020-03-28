Экс-игрок НХЛ назвал причину смеха американцев над русскими
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Защитник магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» Егор Яковлев рассказал, почему американцы смеются над россиянами.
С 2018 по 2019 год игрок выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз».
«У нас такой менталитет — у человека не будет недвижимости, но мы отдадим последнее за какую-нибудь крутую машину. В Америке тоже над нами смеются. Все офигевают», — цитирует Яковлева «Спорт-Экспресс».
Спортсмен отметил, что после переезда в США он в первую очередь купил квартиру.
Ранее посол США в Москве Джон Салливан выразил благодарность России за Александра Овечкина.