Экс-игрок НХЛ назвал причину смеха американцев над русскими

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Защитник магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» Егор Яковлев рассказал, почему американцы смеются над россиянами.

С 2018 по 2019 год игрок выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз».

«У нас такой менталитет — у человека не будет недвижимости, но мы отдадим последнее за какую-нибудь крутую машину. В Америке тоже над нами смеются. Все офигевают», — цитирует Яковлева «Спорт-Экспресс».

Спортсмен отметил, что после переезда в США он в первую очередь купил квартиру.

Ранее посол США в Москве Джон Салливан выразил благодарность России за Александра Овечкина.