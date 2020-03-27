Новые сроки проведения Олимпиады в Токио будут определены в ближайшем времени
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Новые даты проведения летних Олимпийских игр в Токио будут определены в ближайшие три недели, сообщает ТАСС.
Международный олимпийский комитет (МОК) до последнего рассчитывал провести Игры в Токио летом 2020 года, однако был вынужден перенести Олимпиаду из-за пандемии коронавируса. Соответствующее решение было принято 24 марта.
Предположительно, Олимпийские игры должны состояться летом 2021 года.
Ранее сообщалось, что страны G20 поддержали решение МОК отложить Олимпиаду в Токио.