Игрок итальянского клуба боится заразить коронавирусом жену со слабым иммунитетом

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Полузащитник итальянского «Кальяри» Раджа Найнгголан поделился мнением о ситуации в стране с пандемией коронавируса COVID-19. По словам бельгийского хавбека, он боится выходить на улицу из-за высокого риска заболеть. При этом футболист подчеркнул, что его опасения связаны со страхом заразить свою семью. В особенности — жену, которая попадает под группу риска.

«Коронавирус — это большая проблема, мы говорим только о нем. Больниц избегают, а терапию немного сдвигают. Поэтому есть надежда, что все пойдет как можно быстрее, потому что у Клаудии все еще слабая иммунная система. Поэтому она избегает больниц. Есть очереди, которые определяют, когда она может пойти дальше. Теперь, когда я хожу по магазинам, есть риск, что я могу заразиться вирусом. Когда я вернусь домой, я боюсь, что смогу передать это ей, но я осторожен и думаю, что все прошло хорошо. Мы уже прошли через самый сложный период, сейчас дела идут в правильном направлении», — приводит слова Найнгголана Football Italia.

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 был зафиксирован в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, количество заболевших во всем мире превышает 442 тысячи человек, скончавшихся — 20418. Италия является второй страной в мире по количеству зараженных — более 74 тысяч человек, а также первой по показателю смертности — 7503 случаев летальных исходов.