В UFC высказались за проведение боя Хабиб — Фергюсон на нейтральной территории

<img src="//img.gazeta.ru/files3/451/12993451/1200_1200_max-pic905-895x505-96768.jpg">

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян поделился мнением о предстоящем поединке чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. Бой должен состояться в рамках турнира UFC 249 18 апреля в Бруклине, однако из-за пандемии коронавируса COVID-19 власти Нью-Йорка запретили проведение массовых мероприятий. На данный момент руководство промоушена рассматривает вариант с переносом турнира в другой место.

«Правильное ли решение — проводить бой без зрителей? Я не могу ответить на этот вопрос. Конечно, турнир со зрителями — это совсем другой турнир. Другой ажиотаж, другая атмосфера, да и бойцы чувствуют эту атмосферу. Когда ты выходишь в полный зал, где за тебя все болеют, поддерживают тебя, это очень заряжает. То, что турнир состоится во Флориде либо где-то там еще, — опять же, я знаю, что Хабиб прилетел из Америки, и это получается, что им туда опять лететь. Это не очень хорошо. Мне кажется, что должна быть какая-то нейтральная территория, чтобы оба были в одинаковых условиях. Должна быть точка, в которую оба бойца прилетят, на равном для них расстоянии. Так будет более справедливо», — приводит слова Яна YouTube-канал FightSpace.

Ранее Хабиб Нурмагомедов заявил, что не получил информации от UFC о месте боя против Тони Фергюсона. Промоушен планировал данный поединок четыре раза, но каждый раз встреча россиянина с американцем отменялась. На данный момент Нурмагомедов находится в России.