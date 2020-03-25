Тарасов провел тренировку во время выступления Путина о пандемии коронавируса

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Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов продолжает проходить курс реабилитации после операции на ноге. Во время очередного тренировочного занятия 33-летний хавбек слушал обращение президента России Владимира Путина к гражданам в связи с пандемией коронавируса COVID-19, о чем футболист рассказал в своем Instagram Stories.

Полузащитник выложил видеозапись, на которой запечатлено, как Тарасов выполняет упражнение на колене, одновременно просматривая прямую трансляцию с выступлением президента.

Тяжелую травму хавбек получил во время тренировочных сборов с казанским «Рубином», контракт с которым он подписал в прошедшее зимнее трансферное окно. Тарасову был диагностирован закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости и разрыв межберцового синдесмоза. 27 февраля он перенес операцию в Италии.

Ранее хавбек рассказал о том, почему решил обратиться за помощью именно итальянских врачей.

По последним официальным данным количество зараженных коронавирусом в России составляет 495 человек. 22 россиянина выздоровели, чуть менее 100 тысяч людей остаются под наблюдением врачей.