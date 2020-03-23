Хоккеист Миронов борется с коронавирусом при помощи борща
Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов борется с коронавирусом при помощи борща. Об этом сообщает «Матч ТВ».
По его словам, также действенным профилактическим методом является посещение русской бани.
«Борюсь с вирусом всеми возможными способами. Нагнал в свою настоящую русскую баньку 90 градусов. Вообще красота.
А дезинфекцию организма провожу очень просто — борща поел, и нормально», — сказал Миронов.
Ранее сообщалось, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс» и сборной России Андрей Свечников вспомнил курьезный случай, когда в ворота во время матча регулярного чемпионата против «Торонто» встал водитель ледозаливочной машины.