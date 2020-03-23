Хоккеист Миронов борется с коронавирусом при помощи борща

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Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов борется с коронавирусом при помощи борща. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, также действенным профилактическим методом является посещение русской бани.

«Борюсь с вирусом всеми возможными способами. Нагнал в свою настоящую русскую баньку 90 градусов. Вообще красота.

А дезинфекцию организма провожу очень просто — борща поел, и нормально», — сказал Миронов.

Ранее сообщалось, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс» и сборной России Андрей Свечников вспомнил курьезный случай, когда в ворота во время матча регулярного чемпионата против «Торонто» встал водитель ледозаливочной машины.