НБА потеряет $1 млрд в случае отмены сезона из-за коронавируса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/389/12968389/Snimok_ekrana_2020-02-20_v_12.01-pic905-895x505-49505.png">

Национальная баскетбольная ассоциация понесет колоссальные убытки, если сезон не будет возобновлен, сообщает The Washington Post.

По информации источника, Лига потеряет около $1 млрд, если остаток регулярного чемпионата и плей-офф не будут проведены.

Сезон в НБА был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса сразу после того, как тест игрока «Юты Джаз» Руди Гобера показал положительный результат.

Ранее сообщалось, что Тэйлор выразил надежду на возобновление сезона в НБА.