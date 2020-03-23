НБА потеряет $1 млрд в случае отмены сезона из-за коронавируса
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Национальная баскетбольная ассоциация понесет колоссальные убытки, если сезон не будет возобновлен, сообщает The Washington Post.
По информации источника, Лига потеряет около $1 млрд, если остаток регулярного чемпионата и плей-офф не будут проведены.
Сезон в НБА был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса сразу после того, как тест игрока «Юты Джаз» Руди Гобера показал положительный результат.
Ранее сообщалось, что Тэйлор выразил надежду на возобновление сезона в НБА.