Хавбек ЦСКА Дзагоев обратился к болельщикам

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Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев обратился к болельщикам. Об этом сообщает Twitter-аккаунт шестикратных чемпионов России по футболу.

По его словам, в разгар пандемии коронавирусной инфекции всем необходимо соблюдать меры предосторожности и по возможности ограничить свое пребывание в людных местах.

Также Дзагоев призвал всех временно отказаться от поцелуев и рукопожатий, чтобы не способствовать распространению вируса.

Ранее сообщалось, что глава профессионального союза игроков и тренеров Александр Зотов прокомментировал ситуацию с контрактами игроков Российской премьер-лиги (РПЛ).