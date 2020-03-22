Хавбек ЦСКА Дзагоев обратился к болельщикам
Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев обратился к болельщикам. Об этом сообщает Twitter-аккаунт шестикратных чемпионов России по футболу.
По его словам, в разгар пандемии коронавирусной инфекции всем необходимо соблюдать меры предосторожности и по возможности ограничить свое пребывание в людных местах.
Также Дзагоев призвал всех временно отказаться от поцелуев и рукопожатий, чтобы не способствовать распространению вируса.
Ранее сообщалось, что глава профессионального союза игроков и тренеров Александр Зотов прокомментировал ситуацию с контрактами игроков Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обращение Дзаги �� pic.twitter.com/PSzR0pyjYI— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 22, 2020