Лидеры G7 обсудили возможность отмены Олимпиады
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе видеоконференции лидеров стран G7 осуждался вопрос отмены летних Олимпийских игр 2020 года в Токио, передает ТАСС.
«Да, мы это обсуждали. Это вопрос решает премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Мы не знаем, какое будет решение, но ситуация серьезная», — заявил Трамп во время пресс-конференции в Белом доме.
Олимпийские игры 2020 года в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа, однако проведение соревнований находится под угрозой из-за вируса.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более девяти тысяч человек, 85 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 228 тыс. В Японии выявили более 1600 случаев заражения.
Ранее сообщалось, что японский министр считает 2020 год «проклятым» для Олимпиады.