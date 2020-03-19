Футболисты ЦСКА проводят тренировки на дому
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Игроки московского ЦСКА проводят тренировки на дому, сообщает ТАСС.
Напомним, Российская премьер-лига (РПЛ) прервана до 10 апреля из-за коронавируса.
«Игроки проводят занятия дома, как предписал мэр Москвы», — заявил директор красно-синих по связям с общественностью и информационной политике Сергей Аксенов.
В текущем сезоне подопечные Виктора Гончаренко занимают пятое место, набрав 36 очков.
Ранее полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов призвал всех чаще мыть руки.