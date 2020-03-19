UFC подтвердил, что бой Хабиба и Фергюсона не состоится в Нью-Йорке

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Официальный сайт Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) опубликовал заявление о том, что бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном не состоится в Нью-Йорке.

Напомним, поединок запланирован на 18 апреля.

«Мероприятие будет перенесено из Нью-Йорка из-за коронавируса. Дополнительные детали, включая место проведения боя, будут объявлены позже», — говорится в заявлении.



Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 8 тысяч человек, 83 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 216 тыс.



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