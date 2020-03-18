Мелкадзе прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России
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Нападающий «Тамбова» Георгий Мелкадзе прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса на территории Российской Федерации. Об этом сообщает Sport24.
По его словам, фотографии пустых полок в магазинах немного будоражат.
«После увиденных полок без продуктов в торговых центрах возникают мысли о карантине. Пока ничего страшного я не вижу, просто стараюсь чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиком.
Медицинских масок не ношу», — сказал Мелкадзе.
Ранее сообщалось, что президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин зобъяснил необходимость переноса Евро-2020 на 2021 год из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.