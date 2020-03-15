В Госдуме раскритиковали проведение матчей КХЛ и РПЛ без зрителей

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Депутат Государственной думы федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Игорь Лебедев раскритиковал Российскую премьер-лигу (РПЛ) и Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) за решение проводить матчи сезона без зрителей. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, весь спорт создан для болельщиков, без них теряется смысл всего.

«Решили проводить матчи при пустых трибунах. И кому это нужно? Игры Лиги чемпионов из-за этого были похожи на обычную тренировку. Не просто так болельщиков называют 12-м игроком команды.

ЦСКА еще заявляет, что не вернет деньги зрителям. Это вообще хамство, по моему мнению» — сказал Лебедев.

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