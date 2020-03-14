Тихонов пожелал Фуркаду развивать французский биатлон
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решение французского спортсмена Мартена Фуркада завершить профессиональную спортивную карьеру. Об этом сообщает Sport24.
По его словам, Фуркад являлся настоящим бойцом и всегда радовал своих болельщиков неравнодушным отношением.
Также Тихонов пожелал французу развивать местный биатлон, который развивается, в отличии от российского.
Ранее сообщалось, что глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев возлагает надежды на Екатерину Юрлову-Перхт в следующем сезоне.