Тихонов пожелал Фуркаду развивать французский биатлон

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решение французского спортсмена Мартена Фуркада завершить профессиональную спортивную карьеру. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, Фуркад являлся настоящим бойцом и всегда радовал своих болельщиков неравнодушным отношением.

Также Тихонов пожелал французу развивать местный биатлон, который развивается, в отличии от российского.

Ранее сообщалось, что глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев возлагает надежды на Екатерину Юрлову-Перхт в следующем сезоне.