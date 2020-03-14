«Валенсия» Черышева ушла на карантин из-за коронавируса

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Испанская «Валенсия» ушла на карантин из-за повсеместного распространения коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт «летучих мышей».

Коллектив приостановил тренировочные занятия на двухнедельный период.

Футболистам в качестве мер предосторожности посоветовали не давать автографы и не фотографироваться с фанатами, дабы не подвергать себя опасности.

Ранее сообщалось, что к «Ривер Плейту» из Буэнос-Айреса могут быть применены санкции со стороны Федерации футбола Аргентины из-за внутреннего карантина, на который ушли представители команды из-за распространения коронавируса.