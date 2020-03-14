«Валенсия» Черышева ушла на карантин из-за коронавируса
close
Испанская «Валенсия» ушла на карантин из-за повсеместного распространения коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт «летучих мышей».
Коллектив приостановил тренировочные занятия на двухнедельный период.
Футболистам в качестве мер предосторожности посоветовали не давать автографы и не фотографироваться с фанатами, дабы не подвергать себя опасности.
Ранее сообщалось, что к «Ривер Плейту» из Буэнос-Айреса могут быть применены санкции со стороны Федерации футбола Аргентины из-за внутреннего карантина, на который ушли представители команды из-за распространения коронавируса.