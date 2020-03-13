АПЛ может отменить ближайшие матчи из-за коронавируса у тренера «Арсенала»

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Английская премьер-лига (АПЛ) может отменить ближайшие матчи чемпионата из-за вспышки коронавируса, сообщает The Times.

Ночью 13 марта стало известно, что тест главного тренера лондонского «Арсенала» Микеля Артета дал положительный результат на коронавирус. Заболевание обнаружено также у полузащитника еще одной команды из Лондона — «Челси» — Каллума Хадсона-Одои.

Решение об отмене ближайших матчей чемпионата Англии может быть принято на экстренном заседании руководства АПЛ, которое состоится 13 марта.

Ранее сообщалось, что жена Овечкина пожаловалась на нехватку продуктов в США из-за коронавируса.