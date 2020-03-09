Тихонов: Губерниев позорит профессию журналиста
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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал слова журналиста Дмитрия Губерниева о том, что слова экс-спортсмена стали причиной обысков в номерах Александра Логинова и Александра Касперовича.
«Губерниев сказал, что я виноват в том, что наши биатлонисты стали употреблять допинг. Он позорит профессию журналиста. Я не обижаюсь на него. Он всегда прислуживал руководству», — написал Тихонов на своем сайте.
Напомним, что во время чемпионата мира, который проходил в Италии, прошли обыски в номерах биатлониста Логинова и его тренера Касперовича.
Ранее Губерниев обвинил Тихонова в проблемах биатлонистов с допингом.