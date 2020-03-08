Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Каролиной»

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«Питтсбург Пингвинз» проиграл «Каролине Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Питтсбурге, завершилась со счетом 6:2 в пользу гостей. В составе победителей дубли оформили Морган Гики и Джастин Уильямс, также отличились Джейккоб Славин и Джейк Гардинер. У хозяев шайбы забросили Патрик Марло и Евгений Малкин.

После 68 матчей «Питтсбург» (84 очка) занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей встрече «пингвины» на выезде сыграют с «Нью-Джерси Дэвилз».

«Каролина» (79) провела 67 игр и располагается на шестой строчке на Востоке. Следующим соперником «ураганов» станет «Детройт Ред Уингз». Матч пройдет на домашней арене «красных крыльев».

Ранее сообщалось, что Малкин забросил 23-ю шайбу в сезоне НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург, США) — «Каролина Харрикейнз» (Роли, США) — 2:6 (2:1, 0:2, 0:3)

1:0 — Марло (Шири) — 09:19

1:1 — Гики (Гардинер, ван Римсдайк) — 09:52

2:1 — Малкин (Шульц, Раст) — 16:33 (5x3)

2:2 — Славин (Мартинук, Гики) — 33:07

2:3 — Гардинер (Нечас, Нидеррайтер) — 38:04 (5x4)

2:4 — Уильямс (Флери, Стаал) — 48:30

2:5 — Уильямс (Стаал) — 55:02

2:6 — Гики (Мартинук, Флери) — 56:19