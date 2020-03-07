Тихонов: накажу Логинова кнутом, если он закончит с биатлоном

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал о том, что ждет действующего чемпиона мира в спринтерской гонке Александра Логинова в случае завершения профессиональной карьеры. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, 28-летний россиянин имеет все необходимое для того, чтобы под руководством нынешнего тренера Александра Касперовича достигать самых лучших результатов.

Также Тихонов заявил, что накажет Логинова кнутом, если тот примет решение уйти из биатлона.

Ранее сообщалось, что Александр Логинов не выступит в эстафете на этапе Кубка мира