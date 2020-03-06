СК начал расследование гибели украинского шахматиста

<img src="//img.gazeta.ru/files3/161/12218161/upload-Depositphotos_2244416_l-2015-pic905-895x505-13215.jpg">

Украинский шахматист Станислав Богданович отравился веселящим газом в Москве, сообщает Следственный комитет.

Вместе с ним обнаружили тело 18-летней профессиональной шахматистки Александры Вернигоры. Богданович был серебряным призером чемпионата Европы по шахматам среди юношей до 12 лет, чемпионом Украины среди юношей до 18 лет, а также чемпионом Украины по быстрым шахматам.

Сообщается, что по факту гибели спортсменов проводится доследственная проверка. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Ранее в Международной шахматной федерации (ФИДЕ) прокомментировали смерть украинского шахматиста.