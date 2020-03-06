СК начал расследование гибели украинского шахматиста
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Украинский шахматист Станислав Богданович отравился веселящим газом в Москве, сообщает Следственный комитет.
Вместе с ним обнаружили тело 18-летней профессиональной шахматистки Александры Вернигоры. Богданович был серебряным призером чемпионата Европы по шахматам среди юношей до 12 лет, чемпионом Украины среди юношей до 18 лет, а также чемпионом Украины по быстрым шахматам.
Сообщается, что по факту гибели спортсменов проводится доследственная проверка. Признаков насильственной смерти не обнаружено.
Ранее в Международной шахматной федерации (ФИДЕ) прокомментировали смерть украинского шахматиста.