Рамос и Пике попали в расширенный состав сборной Испании на Игры-2020

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Центральный защитник «Реала» Серхио Рамос и игрок «Барселоны» Жерар Пике попали в расширенный состав сборной Испании на Олимпийские игры — 2020, сообщает Mundo Deportivo.

Стоит отметить, что также в состав вошли еще два игрока «Барселоны» — крайний защитник Жорди Альба и опорный полузащитник Серхио Бускетс.

Примечательно, что на Олимпиаде могут сыграть только три игрока, возраст которых превысил 23 года.

Ранее сообщалось, что наставник «Барселоны» проведет воспитательную беседу со своим помощником.