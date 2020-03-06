Рамос и Пике попали в расширенный состав сборной Испании на Игры-2020
Центральный защитник «Реала» Серхио Рамос и игрок «Барселоны» Жерар Пике попали в расширенный состав сборной Испании на Олимпийские игры — 2020, сообщает Mundo Deportivo.
Стоит отметить, что также в состав вошли еще два игрока «Барселоны» — крайний защитник Жорди Альба и опорный полузащитник Серхио Бускетс.
Примечательно, что на Олимпиаде могут сыграть только три игрока, возраст которых превысил 23 года.
Ранее сообщалось, что наставник «Барселоны» проведет воспитательную беседу со своим помощником.