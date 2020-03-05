Cдавший положительный тест на коронавирус механик поведал об условиях в ОАЭ

Эксклюзив

<img src="//img.gazeta.ru/files3/771/12988771/2020_02_29T233049Z_1705466234_RC2NAF9XXMFD_RTRMADP_3_CHINA_HEALTH_SPAIN_CARNIVAL-pic905-crop-1583334006637.jpg">

Cдавший положительный тест на коронавирус механик российской гоночной команды Дмитрий Филиппович в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» поведал об условиях пребывания в госпитале ОАЭ.

По его словам, в настоящее время его держат на отдельном этаже.

«В отеле все было свободно. Первые два дня нас пускали ходить по гостинице, на девятом этаже мы посещали бар, бассейн, загорали даже. Потом закрыли этаж.

В больнице у меня условия хорошие: отдельная палата, большой туалет, кровать удобная, прибор стоит — давление можно померить, еду носят — все нормально. Из палаты я, конечно, никуда не выхожу. Это инфекционное отделение», — заявил Филлипович.

Ранее сообщалось, что российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян проведет поединок с бразильцем Марлоном Мораесом.