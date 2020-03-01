Хавбек «Локомотива» Игнатьев остался недоволен игрой с «Зенитом»

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Полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев остался недоволен игрой с петербургским «Зенитом» в рамках 20-го тура чемпионата России по футболу. Об этом сообщает «СДЗД».

По его словам, если «железнодорожники» хотят выигрывать титулы, то в подобных матчах надо обязательно достигать успеха.

«Игра получилась скомканной, жаль, что в коше Миранчук не смог забить и принести нам победу. В целом, все было именно так, как показал итоговый счет на табло.

Если мы хотим выигрывать трофеи, то мы обязаны выигрывать такие матчи», — сказал Игнатьев.

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