Панарин обновил свой рекорд результативности в НХЛ

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной России Артемий Панарин обновил свой рекорд результативности в регулярных сезонах. Об этом сообщает Sport24.

В матче нынешнего сезона против «Филадельфии Флайерз» уроженец челябинского хоккея сумел отдать результативную передачу на Йеспера Фаста, тем самым доведя количество очков в текущем сезоне до 88.

Напомним, что лучшим достижением Панарина до настоящего момента являлось 87 очков в регулярном чемпионате.

Ранее сообщалось, что глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель высказался об угрозе отмены чемпионата мира 2020 года в Швейцарии из-за коронавируса.