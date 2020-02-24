Отец Фьюри посоветовал сыну завершить карьеру

<img src="//img.gazeta.ru/files3/309/12973309/2020-02-23T063206Z_834138810_HP1EG2N0I5INZ_RTRMADP_3_BOXING-HEAVYWEIGHT-WILDER-FURY-pic905-895x505-14587.jpg">

Отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Джон Фьюри заявил в эфире шоу Good Morning Britain, что его сыну лучше завершить карьеру.

В ночь с 22 на 23 февраля Фьюри одолел Деонтея Уайлдера в поединке-реванше. Таким образом, боксер стал первым в истории тяжеловесом, который забирал себе все пояса. В поединке с Уайлдером фьюри завоевал титул чемпиона мира по версии WBC.

«Я хочу, чтобы мой сын завершил карьеру. Он всем все доказал. Это был тяжелый вызов для него. Он сделал достаточно. Я хочу, чтобы он ушел сейчас. Думаю, он и сам рассматривает такой вариант», — заявил Фьюри-старший.

Ранее сообщалось, что известен гонорар Фьюри за вероятный бой с Джошуа.