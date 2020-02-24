Отец Фьюри посоветовал сыну завершить карьеру
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Отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Джон Фьюри заявил в эфире шоу Good Morning Britain, что его сыну лучше завершить карьеру.
В ночь с 22 на 23 февраля Фьюри одолел Деонтея Уайлдера в поединке-реванше. Таким образом, боксер стал первым в истории тяжеловесом, который забирал себе все пояса. В поединке с Уайлдером фьюри завоевал титул чемпиона мира по версии WBC.
«Я хочу, чтобы мой сын завершил карьеру. Он всем все доказал. Это был тяжелый вызов для него. Он сделал достаточно. Я хочу, чтобы он ушел сейчас. Думаю, он и сам рассматривает такой вариант», — заявил Фьюри-старший.
Ранее сообщалось, что известен гонорар Фьюри за вероятный бой с Джошуа.