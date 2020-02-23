Личный тренер Логинова: Саша замкнулся в себе и не хочет разговаривать

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Личный тренер отечественного биатлониста Александра Логинова Александр Касперович прокомментировал заявление своего подопечного о возможном завершении карьеры. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, в настоящий момент Логинов пережил психологический стресс, связанный с обысками в его гостиничном номере, в связи с чем он отказывается от общения.

«Уже надоело со всеми бороться. Саша замкнулся в себе и не хочет разговаривать, Если он закончит после всего этого с биатлоном — будет очень обидно», — сказал тренер.

Ранее сообщалось, что Александр Касперович призвал главу Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева фильтровать речь.