Черышев не помог «Валенсии» в матче против «Реал Сосьедада»
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В матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу «Реал Сосьедад» оказался сильнее «Валенсии».
Встреча прошла в Сан-Себастьяне на стадионе «Реале Сегурос» в присутствии 31 181 зрителей и завершилась крупной победой хозяев со счетом 3:0.
В составе победителей забитыми мячами отметились Микель Марено, Начо Монреаль и Андан Янузай.
Российский хавбек гостей Денис Черышев результативными действиями в игре не отметился.
После этой победы «Сосьедад» набрал 40 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании.
«Летучие мыши» остались на восьмой строчке с 38 очками.
Ранее сообщалось, что в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» обыграл «Лестер».