Умер футболист Марьян Плахетко

Умер прославленный советский футболист Марьян Плахетко. Об этом сообщает пресс-служба московского ЦСКА.

В составе армейцев Плахетко становился чемпионом Советского Союза в 1970 году.

Помимо ЦСКА, футболист выступал за львовские «Карпаты», СКА, а также «Мотор», представлявший ГДР.

Марьян Иванович ушел из жизни на 75-ом году.

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