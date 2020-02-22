Умер футболист Марьян Плахетко
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Умер прославленный советский футболист Марьян Плахетко. Об этом сообщает пресс-служба московского ЦСКА.
В составе армейцев Плахетко становился чемпионом Советского Союза в 1970 году.
Помимо ЦСКА, футболист выступал за львовские «Карпаты», СКА, а также «Мотор», представлявший ГДР.
Марьян Иванович ушел из жизни на 75-ом году.
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал о тренировках Владимира Путина.
Не стало прославленного армейца, чемпиона СССР 1970 года в составе #ЦСКА Марьяна Ивановича Плахетко. Выражаем соболезнования семье и близким нашего ветерана pic.twitter.com/MONzu8IlxE— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 22, 2020