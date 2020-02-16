Уткин назвал предателем дисквалифицированного за допинг Устюгова

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Российский блогер Василий Уткин высказался о дисквалификации биатлониста Евгения Устюгова.

15 февраля Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил спортсмена за нарушение антидопинговых правил. Он получили два года дисквалификации.

Уткин назвал бывшего спортсмена «обманным олимпийским чемпионом».

«Вы не достойны того, чтобы по отношению к этому событию демонстрировать слабость, а мат в этом случае был бы слабостью. Вы не то, что можно назвать плохим словом, вы — предатели», — сказал Уткин на своем канале в YouTube.

Устюгов, в пробе которого нашли оксандролон, лишился золотой медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи в эстафетной гонке. Также аннулированы все результаты с 27 августа 2013 года до конца сезона-2013/2014.

Ранее норвежский биатлонист Йоханнес Бе объяснил свои слова о допинговом прошлом россиянина Александра Логинова.