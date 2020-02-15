Губерниев иронично прокомментировал дисквалификацию Устюгова

<img src="//img.gazeta.ru/files3/231/12106231/RIAN_5655077.HR-pic905-895x505-43942.jpg">

Известный российский журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев иронично в своем Instagram прокомментировал дисквалификацию биатлониста Евгения Устюгова.

Напомним, что у 28-летнего спортсмена были обнаружены следы запрещенных препаратов в крови.

«Никогда такого не было, и вот опять! Весело веселье, тяжело похмелье!» — написал Губерниев.

Результаты Устюгова в период с августа 2013 года по апрель 2014 года аннулированы. Таким образом, мужская биатлонная эстафетная четверка лишилась золотых наград.

Ранее сообщалось, что Россия лишится первой строчки в медальном рейтинге зимних Олимпийских игр в Сочи.