«Монреаль» с Ковальчуком проиграл «Бостону»

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» уступил «Бостон Брюинз».

Встреча прошла в Бостоне на арене «Ти-Ди-Гарден» и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 4:1.

В составе победителей хет-трик оформил чешский форвард Давид Пастрняк, еще одну шайбу на свой лицевой счет записал Патрис Бержерон.

Стоит отметить, что 23-летний нападающий опередил россиянина Александра Овечкина в списке лучших снайперов НХЛ текущего сезона.

У проигравшей команды отличился Марко Сканделла. Илья Ковальчук баллами за результативность в этой игре не отметился.

Ранее сообщалось, что главный тренер клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер отметил важную роль голкипера Андрея Василевского.