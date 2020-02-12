Назван состав сборной России на смешанную эстафету на ЧМ по биатлону

<img src="//img.gazeta.ru/files3/233/12956233/RIAN_6145420.HR-pic905-895x505-12300.jpg">

Стало известно, кто из российских биатлонистов будет защищать честь родины в рамках чемпионата мира по биатлону на смешанной эстафете.

Напомним, что турнир будет проходить с 13 по 23 февраля в итальянском Антхольце.

«Матч ТВ» утверждает, что не международной арене под российским флагом будут выступать Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Матвей Елисеев и Александр Логинов.

На первенстве планеты будет разыграно 12 комплектов медалей. Смешанная эстафета состоится 13 февраля, начало — в 16:45 по московскому времени.

Напомним, что на предыдущем ЧМ в шведском Эстерсунде россияне завоевали два серебра и бронзу.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) оценил готовность биатлонистов к чемпионату мира.