Гимнастка Солдатова сделала паузу в карьере из-за психологического расстройства

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Российская гимнастка Александра Солдатова приняла решение сделать паузу в карьере. Как утверждает спортсменка, это решение было принято на фоне болезни. Недавно она призналась, что страдает от булимии.

Напомним, что 6 февраля в СМИ появились сообщения о том, что спортсменка оказалась в НИИ Склифосовского после попытки совершения самоубийства. Позже в Instagram тренера гимнастки появилось видео, на котором Солдатова заверила, что об этом не может быть и речи, а в больнице она оказалась из-за бытового пореза.

На чемпионатах мира Солдатова также завоевала три серебряные и одну бронзовую награду. На чемпионатах Европы помимо трех золотых медалей она завоевала четыре серебра.

Гимнастка отметила, что намерена вернуться к выступлениям сразу после того, как восстановит здоровье.

«У меня в карьере пауза, нахожусь в периоде восстановления, сейчас настрой - лечиться, не торопиться. Профессиональный спорт и булимия несовместимы, тем более Олимпийские игры, где нужно лошадиное здоровье. Но тренеры знают, что я хочу вернуться и тренироваться», — поделилась она.

Ранее Солдатова призналась, что больна булимией.