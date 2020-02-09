Ковальчук принес победу «Монреалю» в матче против «Торонто»
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» оказался сильнее «Торонто Мэйпл Лифс».
Встреча прошла в Монреале на арене «Белл Центр» и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1 в дополнительное время.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Марко Сканделла и Илья Ковальчук.
У «кленовых листьев» единственную шайбу на свой лицевой счет оформил Джон Таварес.
После этой победы «Канадиенс» набрали 61 очко и закрепились на 11-ой строчке в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер России Владимир Плющев усомнился в силе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).