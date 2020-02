Иностранные атлеты поддержали запрос WADA о публичных слушаниях с РУСАДА

Комиссии спортсменов США, Великобритании, Канады, Дании, Германии, Норвегии и движение Global Athlete выступили за публичные слушания по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

Заявление атлетов опубликовал в Twitter журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, известный своими фильмами о допинге в России.

«Открытые и прозрачные слушания в помогут спортсменам понять любое решение, принятое судом, и могут повысить доверие к антидопинговой системе», — говорится в документе.

9 декабря исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия за манипуляции с базой данных Московской лаборатории. Также организация лишила российских спортсменов права в течение четырех лет выступать на международных соревнованиях под своим флагом, а также запретила проводить крупные международные турниры в России. 19 декабря наблюдательный совет РУСАДА вынес рекомендацию общему собранию членов организации не соглашаться с санкциями. А позже подал апелляцию в CAS.

Ранее в Международной футбольной федерации (ФИФА) прокомментировали информацию о недопуске сборной России до чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Athletes Groups calling for an open hearing at CAS for the RUSADA proceedings pic.twitter.com/gMCmsRVK2F