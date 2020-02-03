Футболисты устроили массовую драку в Дагестане

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Встреча Любительской футбольной лиги Дагестана между командами «Хуштада» и «Тындырбек» завершилась массовой дракой.

При счете 1:1 игроки обеих команд вступили в перепалку из-за нарушения. После этого конфликт перерос в драку, в которой приняли участие футболисты и болельщики.

После инцидента удаления получили четыре игрока «Хуштады», а самой команде засчитали техническое поражение — 0:3. У «Тындырбека» красную карточку получил один игрок.

Ранее сообщалось, что во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) «Колизей» в Москве произошла массовая драка.