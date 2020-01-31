В Петербурге рухнула крыша СКК

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В Санкт-Петербурге при демонтаже рухнула крыша спортивно-концертного комплекса «Петербургский» (СКК), сообщает «Фонтанка.ру».

На кадрах видно, что рухнула крыша и часть здания. При этом на видео снят момент, как строители вели высотные работы в момент обрушения.

О пострадавших в настоящее время не сообщается.

На месте СКК планируется построить самую крупную ледовую арену в мире. Площадь всего объекта, согласно новому решению, составит порядка 167 тысяч квадратов, высота – 49 метров.

Вместимость составит 21,5 тысячи человек во время хоккейных матчей, 23 тысячи – во время концертов. Основные трибуны расположат на втором, третьем и шестом этажах; четвертый и пятый отдадут под вип-ложи примерно на 1800 мест.