Надаль уступил Тиму в четвертьфинале Australian Open
19-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль покинул Открытый чемпионат Австралии — 2020.
Испанский теннисист на стадии 1/4 финала уступил австрийцу Доминику Тиму — 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (6:8). Встреча продлилась 4 часа 10 минут.
Что же касается победителя противостояния, то Тим в полуфинале встретится с немцем Александром Зверевым.
Напомним, что действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.
Ранее Федерер отреагировал на предупреждение за нецензурное выражение на Australian Open.