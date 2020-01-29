«Спартак» может приобрести форварда сборной Буркина-Фасо

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Московский «Спартак» рассматривает вариант приобретения нападающего тунисского «Клуб Африкэн» Бассиру Компаоре, сообщает African.info со ссылкой на Mosaique FM.

По информации издания, российский клуб следит за игроком, однако пока не делал официального предложения по его переходу. Отмечается, что футболистом интересуются также несколько европейских команд.

21-летний Компаоре принял 13 матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Туниса. В его активе шесть мячей и три голевые передачи. За сборную Буркина-Фасо он сыграл в двух встречах и не отметился результативными действиями.

Ранее полузащитник московского «Спартака» и молодежной сборной России Наиль Умяров прокомментировал интерес «Манчестер Юнайтед».