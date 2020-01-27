Обама выразил соболезнования семье погибшего Коби Брайанта

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Бывший президент США Барак Обама выразил соболезнования семье погибшего экс-игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта, передает «Спорт-Экспресс».

Бывший баскетболист попал в авиакатастрофу, его самолет потерпел крушение в горах на юге Калифорнии. Вместе с Брайантом в транспортном средстве находилась его 13-летняя дочь и еще семь человек. Выжить никому не удалось.

«Коби был легендой на паркете и только начинал тот этап, который был не менее значимым вторым актом его жизни. Потеря Джанны является еще более душераздирающей для нас как для родителей», — написал Обама в своем Twitter,

Ранее Лионель Месси назвал погибшего Коби Брайанта гением.