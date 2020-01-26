Глава СБР не считает антирекордную серию российских биатлонистов провалом
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев высказался об антирекордной серии россиян в Кубке мира.
Российские биатлонисты 26 гонок подряд не могут выиграть медали. Это новый антирекорд сборной.
«К этой серии отношусь спокойно, это ни в коем случае не провал. Нужно учитывать и состояние нашего лидера Александра Логинова, которого преследуют проблемы с рукой», — цитирует Драчева ТАСС.
Функционер отметил, что СБР нашел причины неудачного выступления российских биатлонистов и постарается исправить ситуацию до старта чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что французского биатлониста удивляют проблемы сборной России.