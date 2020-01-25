Судьям на ЧЕ по фигурному катанию выдали специальные указания по оценкам
Судьям на чемпионате Европы по фигурному катанию выдали специальные указания по оценкам в ритм-танце. Об этом сообщает Eurosport.
Таким решением остался недоволен наставник серебряных призеров Ромэн Хагенауэр.
«Я такое вижу впервые! И кто от этого пострадал? Те, кто получают много «десяток». Не думаю, что это была целенаправленная атака на моих подопечных. Просто судьи решили вывести в фавориты российских танцоров», — сказал специалист.
Ранее сообщалось, что фигурист Никита Кацалапов рассказал о победе на чемпионате Европы