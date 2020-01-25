Судьям на ЧЕ по фигурному катанию выдали специальные указания по оценкам

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Судьям на чемпионате Европы по фигурному катанию выдали специальные указания по оценкам в ритм-танце. Об этом сообщает Eurosport.

Таким решением остался недоволен наставник серебряных призеров Ромэн Хагенауэр.

«Я такое вижу впервые! И кто от этого пострадал? Те, кто получают много «десяток». Не думаю, что это была целенаправленная атака на моих подопечных. Просто судьи решили вывести в фавориты российских танцоров», — сказал специалист.

Ранее сообщалось, что фигурист Никита Кацалапов рассказал о победе на чемпионате Европы