Тренер Алиева не сомневался в победе своего ученика на ЧЕ
Тренер чемпиона Европы в мужском одиночном фигурном катании Дмитрия Алиева Евгений Рукавицын заявил об отсутствии сомнений в успехе своего ученика. Об этом сообщает Sport24.
По его словам, победа на континентальном первенстве является заслуженным и вполне ожидаемым результатом.
«В этом году у нас было большое число успешных стартов, в том числе поэтому мы ожидали успеха в Австрии. Вся работа была продела в штатном режиме, обошлось без приключений», — сказал наставник чемпиона Европы.
Ранее сообщалось, что двухкратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко восхитился победой Дмитрия Алиева на чемпионате Европы