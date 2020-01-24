Тренер Алиева не сомневался в победе своего ученика на ЧЕ

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Тренер чемпиона Европы в мужском одиночном фигурном катании Дмитрия Алиева Евгений Рукавицын заявил об отсутствии сомнений в успехе своего ученика. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, победа на континентальном первенстве является заслуженным и вполне ожидаемым результатом.

«В этом году у нас было большое число успешных стартов, в том числе поэтому мы ожидали успеха в Австрии. Вся работа была продела в штатном режиме, обошлось без приключений», — сказал наставник чемпиона Европы.

Ранее сообщалось, что двухкратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко восхитился победой Дмитрия Алиева на чемпионате Европы