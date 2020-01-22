Российские фигуристы оказались на 2 и 3 месте после короткой программы ЧЕ

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Сегодня, 22 января, в Граце, Австралия, прошел чемпионат Европы по фигурному катанию.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

По итогам короткой программы на первом месте в турнирной таблице оказался фигурист из Чехии Михал Бржезина, заработавший 89,77 балла.

На второй строчке — действующий чемпион России Дмитрий Алиев с 88,45 балла, а замыкает тройку его соотечественник Артур Динаелян. Ему судьи поставили оценку в 84,63 балла.

Отметим, что в соревнованиях также принимает участие Александр Самарин, однако он после короткой программы расположился лишь на 13-м месте.

Ранее хореограф Илья Авербух предсказал российский пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию.