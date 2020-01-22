Бывшая боец UFC поведала о тренировках с дочерью пресс-секретаря Путина
Бывшая спортсменка Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Милана Дудиева поведала о тренировках с дочерью пресс-секретаря президента Российской Федерации Влаимира Путина Елизаветой Песковой. Об этом сообщает «СЭ».
По ее словам, 22-летняя дочь пресс-секретаря Дмитрия Пескова отрабатывала удары и бросовую технику в тренировочном лагере спецназа в Чечне.
«Мы на любых сборах делаем определенный набор базовых упражнений. Лизе было интересно попробовать с нами потренироваться, поэтому мы пять-десять минут показывали ей некоторые приемы. Делали это аккуратно, так как Лиза все-таки непрофессиональная спортсменка» — сказала Дудиева.
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