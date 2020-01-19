Овечкин поднялся на четвертое место в НХЛ по хет-трикам на выезде

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Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на четвертое место в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по хет-трикам на выезде.

Во встрече регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4) россиян оформил 26 хет-трик в карьере и 14-й — в выездных матчах. По этому показателю он обошел Майка Босси, Бретта Халла и Фила Эспозито.

Рекорд по количеству хет-триков на выезде принадлежит канадцам Уэйну Гретцки и Марио Лемье (19), на третьем месте располагается Марсель Дионн (17).

Ранее супруга Овечкина Анастасия Шубская показала, как ее сын Сергей радовался хет-трику отцаhttps://www.gazeta.ru/sport/news/2020/01/19/n_13931870.shtml.