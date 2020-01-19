Жена Овечкина показала, как сын радовался хет-трику отца

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Супруга Александра Овечкина Анастасия Шубская показала, как ее сын Сергей радовался хет-трику отца в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс».

На кадрах изображен процесс ликования маленького ребенка, который пальцем показывает в экран, когда там демонстрируют 34-летнего форварда.

Видео доступно по ссылке в Twitter.

Ранее сообщалось, что форвард «Монреаль Канадиенс» и сборной России Илья Ковальчук поделился ощущениями от игры за новый клуб.