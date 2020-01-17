Президент «Урала» не согласился с Федуном по поводу расширения РПЛ

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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал слова владельца московского «Спартака» о том, что Российскую премьер-лигу (РПЛ) не надо расширять до 18-ти клубов, передает Sport24.

В четверг представители 14-ти клубов РПЛ проголосовали за увеличение лиги с 16 до 18 команд. Против высказались только «Спартак» и петербургский «Зенит».

«Федун сказал, что будут договорные матчи из-за увеличения РПЛ? Я не согласен с ним. У нас отличные стадионы. Не надо делать так, чтобы они стояли без дела. 18 команд — нормальное количество клубов. Есть богатые команды, есть беднее, но и это не критично», — сказал Иванов.

В текущем сезоне чемпионата России «Урал» занимает девятое место, набрав 24 очка.

Ранее Федун раскритиковал идею расширения РПЛ.