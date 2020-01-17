Макгрегор пообещал нокаутировать Серроне

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Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор в двух весовых категориях поделился мнением относительно своего ближайшего оппонента Дональда Серроне.

Поединок состоится 19 января на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.

«Счастлив вернуться в США, на американскую землю... Конечно, были проблемы с Ковбоем, но с тех пор многое изменилось. Он стал семьянином и уважает меня. А я уважаю его.

Однако кровь будет пролита. Я в полной готовности и смогу прочитать Серроне, как детскую книгу. Я хочу победить нокаутом!» — отметил Макгрегор на пресс-конференции.

Ранее Конор подтвердил готовность заменить Хабиба или Фергюсона.