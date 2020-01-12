Джокович переиграл Надаля и сравнял счет в финале ATP Cup
Сербский теннисист Новак Джокович нанес поражение испанцу Рафаэлю Надалю в финальном матче ATP Cup.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:4). Продолжительность игры составила 1 час 57 минут.
Джокович позволил сборной Сербии сравнять счет в матче с Испанией — 1-1. Ранее Роберто Баутиста-Агут обыграл Лушана Лайовича.
Победитель турнира, общий призовой фонд которого составляет $ 15 млн, определится в парной встрече, в которой Джокович в дуэте с Виктором Троицки будет противостоять Пабло Карреньо-Бусте и Надалю.
Ранее сообщалось, что Джокович одержал победу над россиянином Даниилом Медведевым на турнире ATP Cup и вывел свою команду в финал соревнований.
Теннис. ATP Cup. Финал
Новак Джокович (Сербия) — Рафаэль Надаль (Испания) — 6:2, 7:6 (7:4)